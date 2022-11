L'essentiel de la nuit en NBA : la série des Celtics continue, Stephen Curry encore brillant

Après cinq défaites de suite à l'extérieur, les Warriors n'allaient évidemment pas bien et c'est Stephen Curry qui a pris sur ses épaules les champions en titre pour les relancer. Après 47 points contre les Kings, le MVP des Finals 2022 a enchaîné avec 40 unités face à Cleveland. C'est une troisième défaite de suite pour Donovan Mitchell et ses coéquipiers. Ce revers a des conséquences au classement puisque les Cavaliers glissent à la troisième place de la conférence Est.

Ce sont les Celtics qui prennent la deuxième place grâce à leur victoire contre les Nuggets de Nikola Jokic, avec 34 points de Jayson Tatum. Avec leur cinquième succès de suite, les finalistes 2022 se rapprochent de Milwaukee, qui a perdu à San Antonio. Les Bucks étaient encore privés de Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday. Pour les Spurs, c'est une victoire qui fait du bien, les troupes de Gregg Popovich restaient sur cinq revers de rang.

Le Thunder, lui aussi, était dans le dur avec quatre défaites de suite mais les Raptors étaient trop faibles en défense pour résister. Donc Oklahoma City, avec huit joueurs qui dépassent les dix points, peut ainsi se relancer. Evan Fournier (trois points) et les Knicks ont battu les Pistons quand Rudy Gobert (15 points et 6 rebonds) et les Wolves perdent encore, face à Ja Morant (28 points, 10 rebonds et 8 passes) et aux Grizzlies.

Les Suns ont manqué d'imagination face à Orlando. Paolo Banchero était pourtant absent, mais le Magic parvient enfin, avec cette deuxième victoire de suite, à commencer une série de victoires. Enfin, les Lakers ne sortent toujours pas de leur crise. De'Aaron Fox (32 points) domine Anthony Davis, Russell Westbrook et une équipe de Los Angeles qui attend le retour de LeBron James.