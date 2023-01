L'essentiel de la nuit en NBA : la crise continue pour les Suns et les Clippers, les Nets inquiets pour Kevin Durant

Les Nets ont réussi à l'emporter à Miami, notamment grâce à un rebond offensif et un panier décisif de Royce O’Neale dans les dernières secondes. Mais l'information de la soirée pour Brooklyn, c'est évidemment la blessure au genou de Kevin Durant, qui a quitté ses coéquipiers pendant la rencontre. Les Cavaliers ont de nouveau enfoncé les Suns. Les remplaçants de Cleveland ont fait la différence en dernier quart-temps et Phoenix est désormais sur six défaites d'affilée.

James Harden, avec un triple-double (20 points, 11 rebonds, 11 passes), et les Sixers ont dominé les Pistons de Killian Hayes (26 points, 6 passes). Derrière Philadelphie au classement, on retrouve les Pacers qui avancent toujours masqués et ont renversé les Hornets en dernier quart-temps. Les Raptors ont été sérieux pour maîtriser les Blazers. Pascal Siakam et Scottie Barnes ont inscrit 49 points pour offrir une première victoire à Toronto après trois défaites.

Les Grizzlies ont poursuivi leur belle série malgré les absences de Ja Morant et Steven Adams contre Utah. Le Jazz a perdu trop de ballons face au collectif de Memphis et signe une septième défaite en huit rencontres. Les Clippers de Nicolas Batum (6 points, 5 rebonds) aussi vont mal avec un revers contre Atlanta. Kawhi Leonard et sa bande avaient pourtant onze points d'avance en milieu de dernier acte, mais Trae Young et les Hawks terminent avec un gros 17-4. Los Angeles affiche six défaites consécutives.

Les Wolves de Rudy Gobert (18 points, 11 rebonds) ont réussi à renverser les Rockets. En dernier quart-temps, le pivot français a été important pour lancer les bonnes séquences de Minnesota. Quatrième victoire de rang pour les hommes de Chris Finch. Les Mavericks sont toujours autant en difficulté quand Luka Doncic n'est pas là. Dallas avait bien commencé, mais en troisième quart-temps, Shai Gilgeous-Alexander (33 points) va trop vite et le Thunder s'impose.