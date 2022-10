L'essentiel de la nuit en NBA : Ja Morant et Damian Lillard explosent les compteurs, Boston confirme

Après seulement quatre soirées de compétition, Ja Morant a signé le premier carton de la saison régulière. Le meneur de jeu des Grizzlies a inscrit 49 points dans la victoire de Memphis contre Houston. C'est évidemment le record de la saison. Damian Lillard a suivi le mouvement, en marquant 41 unités face à Phoenix. Les Blazers ont fait tomber Devin Booker et ses coéquipiers en prolongation.

Du côté de la conférence Est, les Celtics enchaînent avec une deuxième victoire de suite, toujours face à une grosse écurie, Miami. Jayson Tatum et Jaylen Brown ont encore brillé avec respectivement 29 et 28 points. Brooklyn a lancé sa saison en arrachant un succès face à Toronto. Kyrie Irving a été décisif avec 30 unités et Kevin Durant ajoute 27 points. Enfin, Washington a aussi confirmé son premier succès face au Chicago de DeMar DeRozan (32 points), comme Atlanta face à Orlando.

Les Nuggets ont ouvert leur compteur en remportant le choc de la soirée à Golden State. Nikola Jokic a été bon et a compilé un triple-double avec 26 points, 12 rebonds et 10 passes, pour résister aux champions en titre et aux 34 points de Stephen Curry.

Au rayon des Français, Rudy Gobert a connu une soirée compliquée face à Utah, son ancienne équipe. Le pivot a seulement marqué 9 points (mais il a pris 23 rebonds) dans la défaite des Wolves après prolongation. Evan Fournier n'a pas particulièrement brillé individuellement, avec 8 petits points contre son compatriote Killian Hayes, lui aussi très, très discret (un point), mais les Knicks ont largement dominé les Pistons.