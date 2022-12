L'essentiel de la nuit en NBA : inquiétude à Golden State quand Denver, New York, Orlando et Portland flambent

Sale soirée pour les Warriors. Non seulement ils n'ont pas réussi à rebondir à Indiana, après leur défaite contre les Bucks, mais en plus ils ont perdu Stephen Curry (38 points) qui a quitté ses coéquipiers avant la fin de rencontre, sur blessure. Deuxième défaite de suite pour les champions en titre, et l'inquiétude règne autour du MVP des Finals 2022.

Plusieurs équipes ont poursuivi leur bonne série mercredi soir. On peut commencer avec Orlando qui a battu Atlanta après un énorme premier quart-temps : 50 points marqués ! Le Magic signe ainsi sa quatrième victoire de suite. Les Knicks ont eu besoin d'une prolongation à Chicago pour enregistrer une cinquième victoire consécutive. Les Nuggets et les Blazers affichent, eux, trois succès de rang. Nikola Jokic a été brillant contre les Wizards avec 43 points, 14 rebonds et 8 passes. Huitième revers de suite pour Washington en revanche... Damian Lillard, lui aussi, est encore en grande forme avec 37 points contre les Spurs.

Un excellent Killian Hayes (25 points, 8 passes et 7 rebonds) et les Pistons ont dominé les Hornets, qui voyaient LaMelo Ball revenir sur les parquets. Rudy Gobert (11 points et 13 rebonds) et les Wolves ont connu la défaite face aux Clippers. Les deux équipes ont été très maladroites, mais ce sont Kawhi Leonard et sa bande, trois victoires de suite, qui s'imposent. Sacramento a eu le dernier mot à Toronto, d'un petit point quand Tyler Herro (35 points et 9 paniers à 3-pts) a donné la victoire avec un shoot décisif à Miami face au Thunder. Enfin, les Cavaliers ont étouffé Luka Doncic (30 points) et les Mavericks.