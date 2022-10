Après une première soirée mardi très courte, avec deux matches, la NBA retrouvait ses bonnes vieilles habitudes avec douze rencontre au programme mercredi soir. Et il y a déjà des résultats notables à signaler.

Dans les grosses affiches, les Bulls ont écarté le Heat avec 37 points de DeMar DeRozan quand les Raptors ont battu les Cavaliers de Donovan Mitchell (31 points). Enfin, les Suns ont renversé les Mavericks après avoir compté 22 points de retard dans la partie. C'est Damion Lee, le beau-frère de Stephen Curry, qui offre la victoire à Phoenix, alors que Luka Doncic loupe le panier de la gagne au buzzer.

Les Nets et les Nuggets ont déçu. Brooklyn a été dominé à domicile par New Orleans, en encaissant 130 points face à Zion Williamson et compagnie. Ben Simmons et Kyrie Irving ont déçu et les 32 points de Kevin Durant n'ont pas suffi. Pour Denver, la défaite à Utah est une surprise sur le papier puisque les Nuggets sont des outsiders pour le titre et que le Jazz est en pleine reconstruction. Car sur le terrain, les coéquipiers de Collin Sexton (20 points) n'ont pas volé son succès face à des Nuggets qui n'ont pas bien défendu.

La soirée des Français a été contrastée. On attendait les débuts de Rudy Gobert avec Minnesota et le pivot n'a pas raté son rendez-vous. Les Wolves ont gagné contre le Thunder et Gobert compile 23 points et 16 rebonds. Pour Evan Fournier, c'est la soupe à la grimace puisque les Knicks ont perdu de peu contre Memphis. L'arrière a marqué 14 points et a eu la balle d'égalisation à 3-pts dans la première prolongation, mais il s'est manqué.