L'essentiel de la nuit en NBA : fin de série pour les Celtics, les Warriors explosent

Pas de dixième victoire de suite pour Boston ! Les Celtics sont en effet tombés sur un os à Chicago, avec une victoire des Bulls. Al Horford et Marcus Smart sont passés à côté de leur match, face aux 28 points de DeMar DeRozan. Les Bucks profitent de ce revers pour se rapprocher de la première place de la conférence Est après une victoire contre Portland. Les Blazers restent sur trois défaites de suite et ont été impuissants face aux 37 points de Giannis Antetokounmpo.

Les Cavaliers et les Pacers poursuivent leur série positive. Les premiers dominent Atlanta avec 55 points du duo Garius Garland – Donovan Mitchell. Troisième victoire de suite pour Cleveland. Pour les seconds, un calendrier très facile leur permet de gagner encore et encore. Le Magic n'a pas résisté à Tyrese Haliburton (14 passes décisives) et sa bande, qui remportent un cinquième match de suite. Indiana est à la quatrième place de la conférence Est !

Le Heat, toujours diminué, a bien résisté contre les Wolves, mais a fini par céder dans les derniers instants. Rudy Gobert (9 rebonds) n'a pas shooté une seule fois de la rencontre, mais dans les ultimes secondes, le Français a inscrit quatre lancers-francs très importants pour valider la victoire. Quatrième succès de suite pour Minnesota, quatrième défaite de rang pour Miami, qui est dans le dur depuis le début de saison.

Les Warriors ont eux explosé contre les Pelicans avec un revers de 45 points ! Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green ne jouaient pas, donc Brandon Ingram (34 points) s'est régalé. Les Knicks ont réussi à se relancer après leur défaite contre Phoenix avec une victoire à Oklahoma City. Jalen Brunson a réalisé son record de saison avec 34 points quand Evan Fournier n'a (encore une fois) pas joué. Enfin les Clippers de Nicolas Batum (7 points et 5 rebonds) ont battu le Jazz, avec 57 points pour la doublette Norman Powell - Reggie Jackson.