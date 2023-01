L'essentiel de la nuit en NBA : fin de série pour les Knicks, Bulls et Lakers, sept à la suite pour les Grizzlies

Les trois leaders de la conférence Ouest ont gagné ce lundi soir. D'abord les Nuggets qui ont dominé des Lakers orphelins de LeBron James. Jamal Murray (34 points) et Nikola Jokic (14 points, 11 rebonds, 16 passes) ont particulièrement brillé. Après cinq succès de suite, fin de série pour Los Angeles quand Denver poursuit la sienne avec une troisième victoire d'affilée.

Derrière au classement, les Grizzlies, qui possèdent le même bilan que Jokic et sa bande, suivent le rythme. Malgré l'absence de Ja Morant, Memphis s'est imposé face à San Antonio avec un 11-2 fatal dans le « money time ». Enfin, les Pelicans ont retrouvé le goût de la victoire en s'imposant à Washington avec un 15-0 passé en dernier quart-temps. CJ McCollum a brillé avec 34 points et New Orleans enfonce les Wizards qui restent sur trois défaites de rang.

Au sommet de la conférence Est, les Celtics maintiennent leur rang en écartant les Bulls. Avec 27 points au compteur, Zach LaVine n'a pas ménagé ses efforts pour faire plier Boston, mais il était trop seul après la sortie de DeMar DeRozan en troisième quart-temps (touché à la cuisse). Pour une fois, Jayson Tatum (32 points) a été secondé par Grant Williams (20 points). Pas de passe de quatre pour Chicago.

Jalen Brunson était en grande forme avec 44 points et les Knicks visaient une cinquième victoire de suite. Mais les Bucks ont été patients et ont renversé New York dans les derniers instants, avec un Jrue Holiday très décisif. Fin de série pour New York et troisième victoire en quatre matches pour les champions 2021. Enfin, les Kings ont allumé le Magic de loin avec 23 paniers primés inscrits. Harrison Barnes a été impressionnant avec 30 points et un presque parfait 11/13 au shoot.