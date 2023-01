L'essentiel de la nuit en NBA : fin de série pour les Nets, les Cavaliers enchaînent

C'est l'information de la nuit en NBA : les Nets ont perdu. La série de Brooklyn s'arrête donc à 12 victoires de suite car Kevin Durant, malgré ses 44 points, et sa bande sont tombés à Chicago, notamment face à un très bon Patrick Williams (22 points). Derrière les Nets, les concurrents, eux, en profitent. Déjà Philadelphie qui a surmonté l'absence de Joel Embiid pour s'imposer en prolongation face à Indiana. James Harden a marqué 26 points. Ensuite Milwaukee qui s'est fait peur. Les Bucks avaient 14 points d'avance à une minute du terme mais les Raptors vont arracher une prolongation ! Giannis Antetokounmpo (31 points, 21 rebonds, 10 passes décisives) et Milwaukee finiront par s'en sortir. Enfin Cleveland qui s'impose sur le fil face aux Suns.

Plus loin au classement, Orlando a retrouvé la victoire après trois défaites de suite, face au Thunder, quand les Knicks ont dominé les Spurs avec un excellent Jalen Brunson. L'ancien de Dallas a réalisé son record en carrière avec 38 points et la franchise de New York est, comme Cleveland et Philadelphie, sur trois succès consécutifs. Après quatre revers de rang, les Hawks ont décroché un succès important à Sacramento, avec un 7-0 pour finir la rencontre.

De son côté, Memphis a facilement écarté Charlotte. Ja Morant (23 points) n'a même pas eu besoin de jouer le dernier quart-temps et les Grizzlies, quatre victoires de suite, affichent le même bilan que les Nuggets, les leaders de la conférence Ouest. Les Wolves de Rudy Gobert (17 points et 12 rebonds) ont pris le meilleur sur les Blazers. Les Pelicans ont commencé leur vie sans Zion Williamson, absent trois semaines, par une victoire face aux Rockets. Houston est sur cinq défaites de suite.

Les Warriors s'inclinent face aux Pistons sur un panier à 3-pts au buzzer de Saddiq Bey. Pour son retour de suspension, Killian Hayes a été maladroit avec 9 points à 3/12 au shoot, mais il a bien distribué le jeu avec 13 passes décisives sans perdre un ballon. Enfin, sans LeBron James, les Lakers ont pu compter sur Dennis Schroder, 14 points en dernier quart-temps, pour renverser le Heat. Quatrième victoire en cinq matches pour la franchise de Los Angeles.