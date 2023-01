L'essentiel de la nuit en NBA : Donovan Mitchell historique, Brooklyn encore et toujours

Quelle soirée pour les performances individuelles. La plus impressionnante est évidemment celle de Donovan Mitchell, auteur de 71 points face à Chicago ! L'arrière de Cleveland, qui marque l'histoire avec un tel chiffre, a arraché la prolongation au buzzer, avant de marquer 13 points en cinq minutes pour dominer les Bulls. Pourtant, Chicago a mené de 21 points en première mi-temps... La seconde prestation notable, c'est Klay Thompson avec ses 54 points face aux Hawks. C'est néanmoins Kevon Looney qui inscrit le panier de la victoire après deux prolongations.

LeBron James et Joel Embiid ont également dépassé les 40 points. La star des Lakers enchaîne un deuxième match de suite dans ces hauteurs, avec 43 unités dans la victoire face aux Hornets, quand le pivot des Sixers affiche 42 points dans la victoire de Philadelphie face aux Pelicans de Zion Williamson (26 point), qui lui est sorti sur blessure.

Retour réussi pour Jalen Brunson avec le succès des Knicks face aux Suns. Les Pacers ont signé une quatrième victoire de suite face aux Raptors. Les Blazers et Jerami Grant (36 points) n'ont eu aucun mal à dominer les Pistons, très mauvais en seconde période. Les Nets ne s'arrêtent toujours pas de gagner, en écartant facilement les Spurs. Douzième victoire consécutive pour Brooklyn, qui se rapproche ainsi de Boston au sommet de la conférence Est. Les Mavericks aussi maintiennent en vie leur belle série, avec leur succès contre Houston, le septième de suite. Luka Doncic brille encore avec 39 points, 12 rebonds et 8 passes.

Les Wolves ont brisé leur mauvaise passe puisque la franchise restait sur six défaites de suite. Face à des Nuggets fatigués par leur match de la veille face à Boston, Rudy Gobert (8 points et 4 rebonds) et ses coéquipiers ont fait le break en troisième quart-temps. Anthony Edwards a porté les siens avec 15 points dans cet acte. Enfin, les Clippers de Nicolas Batum (7 points et 5 rebonds) ont été impuissants face à un excellent Bam Adebayo (31 points et 13 rebonds).