L'essentiel de la nuit en NBA : Denver nouveau leader de l'Ouest, Washington brise sa mauvaise série

Sans faire de bruit et avec les énormes performances de Nikola Jokic, les Nuggets ont enchaîné les succès. Au point de prendre la tête de la conférence Ouest après leur victoire contre Memphis, malgré les absences de Jamal Murray et Michael Porter Jr. Le pivot serbe a encore été brillant avec un nouveau triple double : 13 points, 13 rebonds et 13 passes. Dans le même temps, les Suns ont chuté contre les Wizards, qui restaient pourtant sur dix défaites de suite. Les joueurs de Washington ont bien négocié le dernier quart-temps. Le duo Kyle Kuzma – Bradley Beal a inscrit 57 points face à une équipe privée de Devin Booker.

Les Warriors, eux, ont vécu une soirée difficile avec une grosse gifle reçue à New York. Les Knicks n'ont pas fait de détails avec un succès de 38 points, qui est aussi leur huitième de suite. Sans Stephen Curry et Andrew Wiggins, et malgré les 26 points de Jordan Poole, les champions en titre n'ont pas réussi à suivre le rythme des troupes de Tom Thibodeau très en forme récemment.

Face à Utah, Killian Hayes (4 points) et ses coéquipiers de Detroit sont tombés sur un Lauri Markkanen de gala, auteur de 38 points. Les Pistons ont lâché en troisième quart-temps et c'est leur troisième défaite de suite. Enfin, Chicago s'est donné de l'air, après quatre défaites de suite, en allant gagner à Miami, qui restait sur quatre succès consécutifs. Ce sont les cadres qui ont fait le travail face au Heat avec 74 points du trio DeMar DeRozan - Zach LaVine - Nikola Vucevic.