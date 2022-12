L'essentiel de la nuit en NBA : Denver et Boston leaders, Philadelphie et Brooklyn impressionnent

Avant la pause du 24 décembre, il s'est passé énormément de choses ce vendredi soir, avec des gros matches et des performances à noter. Les Nets et les Sixers ont poursuivi leur série positive. Les premiers ont dominé les Bucks, pour une huitième victoire de suite. Avec 14 points dans le dernier quart-temps, Kyrie Irving a pris le meilleur sur Giannis Antetokounmpo. Pour Philadelphie, c'est un septième succès de rang contre les Clippers. Joel Embiid (44 points) et James Harden (20 points, 11 rebonds, 21 passes) ont été superbes.

Les Raptors ont réussi à s'imposer à Cleveland, en inscrivant 19 paniers à 3-pts. Les Celtics ont repris les commandes de la conférence Est en arrachant la victoire contre les Wolves de Rudy Gobert (8 points et 12 rebonds) avec notamment 23 points de Jaylen Brown en dernier quart-temps. Le Magic poursuit sa bonne série avec une huitième victoire en neuf matches et les Hawks dominent les Pistons de Killian Hayes (17 points, 5 rebonds, 5 passes). DeMar DeRozan a terrassé les Knicks à la dernière seconde quand les Wizards ont terminé leur « road trip » à l'Ouest avec une victoire face aux Kings de Domantas Sabonis (20 points, 15 rebonds et 10 passes).

Au rayon des grosses prestations individuelles, Tyrese Haliburton a collé 43 points (record en carrière) dans la victoire d'Indiana face au Heat, avec notamment 10 paniers à 3-pts. Luka Doncic, lui, a inscrit 50 points pour l'emporter à Houston. Shai Gilgeous-Alexander (44 points) n'a pas réussi à renverser les Pelicans en prolongation, toujours privés de Zion Williamson.

Les Grizzlies n'ont pas fait de détails à Phoenix. Desmond Bane était de retour et Memphis a dominé dès les premiers instants une équipe encore privée de Devin Booker. En l'emportant face aux Blazers, les Nuggets gardent la tête de la conférence Ouest, devant les Grizzlies justement. Enfin, les Lakers ont chuté face aux Hornets. LeBron James a fait son travail (34 points) mais Terry Rozier, LaMelo Ball et PJ Washington (70 points) ont résisté. Dennis Schroder a manqué le tir de la gagne pour Los Angeles.