L'essentiel de la nuit en NBA : défaite pour Portland, Milwaukee enchaîne, Los Angeles toujours à l'arrêt

Après un peu plus d'une semaine de compétition, il n'y a plus qu'une seule équipe invaincue en NBA. C'est Milwaukee, et ce pour deux raisons. Déjà parce que les Bucks ont dominé les Nets avec un Giannis Antetokounmpo de gala : 43 points, dont 34 inscrits en seconde période. Troisième victoire en trois matches pour les champions 2021. Ensuite parce que Portland, qui n'avait pas encore de défaite au compteur, a perdu face à Miami. Sale soirée pour les Blazers car, en plus de ce revers, Damian Lillard s'est blessé.

De leur côté, les Sixers ne vont toujours pas beaucoup mieux, en s'inclinant à Toronto malgré les 62 points du duo Joel Embiid – Tyrese Maxey. Le collectif des Raptors était plus fort. Autre grand malade : les Lakers. LeBron James et compagnie ont cédé à Denver et face à la grosse performance de Nikola Jokic : 31 points, 13 rebonds, 9 passes et 4 interceptions. Los Angeles n'affiche toujours pas le moindre succès...

Les Knicks, après une prolongation, et les Cavaliers enregistrent une troisième victoire de suite, ce qui permet de suivre le rythme des Bucks au sommet de la conférence Est. Les Hawks et les Bulls aussi l'emportent et c'est même un second succès de rang pour Chicago. Du côté d'Orlando et Detroit, c'est toujours aussi morose. Cinquième revers d'affilée pour la franchise floridienne, quatrième pour celle du Michigan.

Killian Hayes n'a guère brillé dans la défaite contre Atlanta, avec 5 points. Evan Fournier, lui, sort la tête de l'eau avec un deuxième match à plus de 10 points cette saison. Il a inscrit 14 points face à Charlotte. Enfin, Rudy Gobert compile 10 points et 9 rebonds dans le succès des siens face aux Spurs.