L'essentiel de la nuit en NBA : ça rigole pour les Nets, Bucks et Cavaliers, ça pleure pour les Sixers, le Heat et les Warriors

Grosse soirée en NBA avec douze matches au programme. Au sommet de la conférence Est, les Bucks et les Cavaliers continuent de gagner. Les premiers ont dominé les Wolves de Rudy Gobert (7 points, 13 rebonds) et restent invaincus avec huit victoires en autant de rencontres. Giannis Antetokounmpo a été brillant avec un triple-double (26 points, 14 rebonds et 11 passes). Les seconds ont facilement écarté les Pistons, malgré les absences de Darius Garland et Donovan Mitchell, et suivent le rythme avec sept succès de rang. Les Celtics eux, qui complètent le podium, ont résisté aux 46 points de DeMar DeRozan.

Plus bas dans le classement, les Raptors et le Heat ont perdu de peu contre Dallas (Luka Doncic a encore marqué plus de 30 points) et Indiana. Les Sixers, privés de leurs stars Joel Embiid et James Harden, ont confirmé qu'ils étaient bien souffrants, en perdant contre Evan Fournier (2 points) et New York. Enfin, les Nets commencent leur vie sans Kyrie Irving (suspendu au moins cinq matches) du bon pied, avec une large victoire contre les Wizards. Kevin Durant a été superbe avec 28 points et 11 passes décisives.

Du côté de la conférence Ouest, il y avait une réunion au sommet entre Phoenix et Portland. Ce sont les Blazers qui l'emportent sur un panier de Jerami Grant au buzzer ! Derrière ces deux formations, Utah et Memphis ont assuré, en dominant respectivement les Lakers et les Hornets. Pas de passe de trois pour LeBron James et compagnie donc. L'autre équipe de Los Angeles a été plus heureuse puisque Nicolas Batum (3 points) et les Clippers ont pris le meilleur sur les Spurs. Troisième victoire de rang pour Tyronn Lue et ses joueurs.

Enfin, les Warriors ont terminé leur série de matches à l'extérieur avec une cinquième défaite en autant de rencontres. Les champions en titre sont arrivés à New Orleans sans quatre titulaires : Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green et Andrew Wiggins... Dans le même temps, les Pelicans enregistraient le retour de Brandon Ingram (26 points). Les hommes de Steve Kerr ont tout donné, mais s'inclinent et attendent toujours de remporter une partie loin de Golden State cette saison.