L'essentiel de la nuit en NBA : ça rigole pour Denver, Boston et Utah, pas pour Cleveland

Après une soirée de repos, pour laisser la place aux élections de mi-mandat aux États-Unis, treize matches étaient au programme mercredi soir. Globalement, les favoris n'ont pas déçu, sauf deux : Cleveland et Dallas. Les Cavaliers de Donovan Mitchell (38 points) ont enregistré une seconde défaite de suite, à Sacramento. Les Mavericks ont eux chuté à Orlando et Luka Doncic, avec 24 points, a pour la première fois de la saison échoué à atteindre les 30 unités.

Les Bucks ont voyagé à Oklahoma City sans Giannis Antetokounmpo et Jrue Holiday mais avec un Jevon Carter de feu (36 points, 12 passes) et s'imposent après deux prolongations. Les Celtics ont battu les Pistons d'un très bon Killian Hayes (16 points) quand les Hawks ont perdu contre Utah. Le Jazz, comme Boston d'ailleurs, est désormais sur quatre victoires de suite. Autre équipe qui affiche quatre succès de suite : Denver. Nikola Jokic a peu joué, plombé par ses cinq fautes, mais les Nuggets et le double MVP évitent le piège des Pacers.

Les Pelicans ont réussi à surmonter leur maladresse à 3-pts pour écarter les Bulls, qui restent très irréguliers, et les Blazers enchaînent avec un nouveau succès en battant les Hornets. La dégringolade continue pour Charlotte, six défaites d'affilée désormais... Memphis a aussi disposé de San Antonio, qui va mal avec cinq revers de suite. Evan Fournier (6 points) et les Knicks sont tombés sur un grand Kevin Durant (29 points, 12 rebonds et 12 passes).

Séquence cocasse à Minnesota où les Wolves, battus par Phoenix, ont joué une possession à quatre contre cinq en défense ! D'Angelo Russell avait en effet oublié de rentrer en jeu... Les temps sont durs pour Rudy Gobert (25 points et 11 rebonds) et les siens, avec cinq revers sur les six derniers matches. Enfin, les Clippers de Nicolas Batum (deux points) ont remporté le derby de Los Angeles face aux Lakers. En plus de la défaite, LeBron James est sorti sur blessure...