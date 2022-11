L'essentiel de la nuit en NBA : Brooklyn explose, Dallas, New Orleans et Portland s'imposent

Soirée contrastée pour Nicolas Batum. Le Français a été parfait offensivement avec 22 points et une performance rare : ne rien manquer à 3-pts. L'ancien de Portland termine avec un joli 7/7 derrière l'arc ! Mais l'ailier de Los Angeles prend aussi le shoot décisif de Luka Doncic (35 points et 11 rebonds) sur la tête et les Mavericks l'emportent sur le fil face aux Clippers.

De leur côté, et dans une rencontre spectaculaire, les Pelicans ont réussi à dominer les Grizzlies alors que Zion Williamson était absent. Ja Morant a fait une grosse partie avec 36 points, Jaren Jackson Jr. est revenu à la compétition mais CJ McCollum (30 points) et sa bande étaient plus forts. Deuxième défaite de suite pour Memphis.

Toujours dans la conférence Ouest, les Blazers conservent leur première place avec une victoire contre San Antonio. Avec 31 points et 14 rebonds, Jakob Poeltl a fait le match de sa vie, mais le trio Damian Lillard – Jerami Grant – Anfernee Simons, avec 74 points, domine les débats. Derrière Portland, Utah va mal et cède du terrain avec une troisième défaite de suite. Cette fois contre les Knicks, dans une partie où Evan Fournier n'a pas joué et Jalen Brunson inscrit 25 points.

Enfin, le résultat surprise de la nuit est venu de Sacramento où les Kings ont écrasé les Nets avec une victoire de 32 points d'écart et 153 points marqués ! Kevin Durant (27 points) était bien trop seul et Brooklyn n'a existé qu'un petit quart-temps. Les Nets chutent encore et pour les Kings tout va bien puisqu'ils signent une quatrième victoire de suite.