L'essentiel de la nuit en NBA : Boston prend la tête, Milwaukee chute, Charlotte gagne enfin

C'est le résultat de la nuit : avec leur septième victoire de suite, contre Oklahoma City, les Celtics profitent aussi de la défaite des Bucks pour prendre la première place de la conférence Est. Le duo Jaylen Brown – Jayson Tatum a inscrit 53 points. Du côté de Milwaukee donc, c'est une première défaite à domicile, face aux Hawks. Sans Jrue Holiday et face à un très bon collectif, les champions 2021 s'inclinent.

Le choc de la soirée opposait le Heat aux Suns et ce sont les premiers qui s'imposent dans le "money time". Jimmy Butler et compagnie ont renversé les finalistes 2021 et le All-Star a été décisif en défense sur Devin Booker dans les dernières secondes. Miami est sur trois victoires de suite, Phoenix est dans le dur (sans Chris Paul) avec trois revers sur les quatre dernières rencontres.

Pour les Hornets, c'est une délivrance. Après huit défaites de suite, LaMelo Ball et sa bande ont enfin brisé cette mauvaise série en battant Orlando. Dans cette victoire, le Français Theo Maledon a été très bon avec 14 points à 100 % au shoot ! Les Raptors aussi retrouvent le sourire après des journées difficiles, en dominant les Pistons d'un Killian Hayes moins productif que dernièrement (6 points et 3 interceptions), malgré des absents importants.

Toujours incapables de gagner à l'extérieur, les Warriors ont écrasé les Spurs à domicile, avec notamment 36 points de Jordan Poole. Sixième défaite en sept matches pour San Antonio. Enfin, soirée tranquille pour Nicolas Batum (10 points) et les Clippers. Les Rockets n'ont pas réussi à faire plier Los Angeles alors que les titulaires californiens n'ont pas joué le dernier quart-temps. Houston possède le pire bilan de la ligue avec seulement deux victoires en quatorze matches.