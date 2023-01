L'essentiel de la nuit en NBA : Boston explose, Giannis Antetokounmpo explosif

Les Wizards n'avaient plus perdu depuis cinq matches, mais ils sont tombés sur un Giannis Antetokounmpo de gala : 55 points, son nouveau record en carrière ! Le Grec a ajouté 10 rebonds et 7 passes. Les Bucks enregistraient aussi le retour de Jrue Holiday et avec le forfait en seconde période de Bradley Beal, blessé, les joueurs de Washington ont finalement cédé. Brook Lopez a notamment été précieux dans le dernier quart-temps.

Même face à une équipe privée de Shai Gilgeous-Alexander, les Celtics ont explosé à Oklahoma City. Marcus Smart a été expulsé et les finalistes 2022 ont perdu pied en deuxième quart-temps, sans jamais montrer de signes de révolte face au Thunder. Jayson Tatum et Jaylen Brown ont certes marqué 58 points, mais c'était trop peu face aux 32 unités de Josh Giddey. Deuxième défaite de suite pour Boston, qui voit son avance au sommet de la conférence Est fondre. Brooklyn n'est plus très loin...

Encore un scénario cruel pour le Jazz. En dernier quart-temps, face aux Kings, Utah parvient à revenir dans les dernières minutes et à résister à un excellent De'Aaron Fox, auteur de 22 de ses 37 points dans le dernier quart-temps. C'est le meneur de jeu de Sacramento qui inscrit le panier de la gagne. Lauri Markkanen (28 points) aura une dernière tentative, qu'il va réussir, mais après avoir revu les images, les arbitres ont annulé son shoot, finalement pris après le buzzer. Cinquième défaite de suite pour le Jazz.