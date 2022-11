L'essentiel de la nuit en NBA : Boston encore, Philadelphie et Los Angeles enchaînent

Le choc de la soirée était du côté de Philadelphie, avec la réception des Bucks. Joel Embiid a encore été très bon avec 32 points, 11 rebonds et 8 passes dans la victoire des siens. Giannis Antetokounmpo, lui, a été maladroit aux lancers-francs avec onze échecs ! Cette défaite de Milwaukee permet à Boston de prendre le large au sommet de la conférence Est. Les Celtics, en battant New Orleans avec 20 paniers à 3-pts marqués, gagnent un neuvième match de suite.

Les Cavaliers, après cinq défaites de rang, retrouvent enfin le sourire, mais sans convaincre, contre Charlotte, après deux prolongations, et avec notamment 75 points du duo Darius Garland – Donovan Mitchell. Miami et Chicago sont loin de cette réussite. Le Heat a joué à seulement sept joueurs contre Washington, arrachant une prolongation mais Kyle Kuzma a eu le dernier mot. Les Bulls ont perdu à domicile contre le Magic, sur un panier primé décisif de Jalen Suggs. C'est une quatrième défaite de suite pour les joueurs de Billy Donovan.

Les Pacers, sans faire de bruit, enchaînent une troisième victoire de suite, en dominant Houston. Golden State et Klay Thompson (20 points) retrouvent des couleurs avec une victoire à domicile contre les Knicks. Encore une fois, Evan Fournier n'a pas joué. Du côté de la conférence Ouest, les Mavericks ont écarté facilement des Nuggets trop diminués (Nikola Jokic et Jamal Murray sont à l'isolement). Luka Doncic compile un triple-double avec 33 points, 12 rebonds et 11 passes.

Les Grizzlies ont certes battu le Thunder mais ils sont surtout inquiets pour Ja Morant, sorti sur blessure en fin de rencontre. Dans l'autre choc de la soirée, Lauri Markkanen (38 points) et le Jazz s'imposent sur le fil face aux Suns. Avec 49 points, Devin Booker a pourtant tout tenté. Enfin les Lakers, toujours sans LeBron James, ont réussi à enchaîner une deuxième victoire de suite en battant les Pistons d'un bon Killian Hayes (18 points et 9 passes). Comme contre Brooklyn, Anthony Davis a montré les muscles avec 38 points et 16 rebonds.