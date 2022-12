L'essentiel de la nuit en NBA : Boston chute encore, Damian Lillard en feu

Les Clippers ont signé leur meilleur match de la saison face aux Celtics, ni plus ni moins. Kawhi Leonard aussi avec 25 points. Surtout, la défense des troupes de Tyronn Lue a été remarquable pour limiter la meilleure attaque de la ligue à seulement 93 points. Un très gros match des Californiens donc, avec un Nicolas Batum à 7 points et 7 rebonds. C'est une deuxième défaite de suite pour les finalistes 2022.

Damian Lillard (38 points) a signé la performance de la soirée avec onze paniers à 3-pts face aux Wolves. En seulement trois quart-temps ! Rudy Gobert (16 points et 20 rebonds) et ses coéquipiers ont coulé dans cette partie. Après avoir connu l'enfer pendant presque un mois, avec onze défaites de suite, les Spurs retrouvent des couleurs ces derniers jours. La preuve avec une troisième victoire de suite, contre Cleveland. Les Cavaliers ont fait l'effort pour revenir mais ont été trop courts sur la fin.

Autre victoire dans le Texas, avec celle de Dallas. Luka Doncic était de retour, il a brillé avec 38 points et les Mavericks ont été plus forts que les 42 unités de Shai Gilgeous-Alexander. Les Grizzlies, eux, sont toujours aussi en forme avec une sixième victoire de suite, malgré l'absence de Ja Morant. Il faut dire que leur adversaire du soir, Atlanta, était encore plus diminué (Trae Young et Dejounte Murray absents).

Le Heat a sorti les muscles pour dominer les Pacers dans un match à tout petit score. Tyrese Haliburton n'a jamais trouvé la cible (0/9 au shoot) et Jimmy Butler a fait la différence en dernier quart-temps, avec sept points de suite. Enfin, les Nets continuent d'accumuler les victoires avec une quatrième de rang, face aux Wizards. Comme toujours, Kevin Durant et Kyrie Irving ont marqué (54 points) et Washington est en pleine crise avec sept défaites de suite. Et mauvaise nouvelle en plus : Kristaps Porzingis est touché au dos...