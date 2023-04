Les Wolves pénalisés par les fautes de Karl-Anthony Towns

« Tout au long de la soirée, j’ai fait du bon boulot pour attaquer le cercle, en étant puissant dans ce que je faisais. Et quand tu prends deux fautes sur des ‘flops’, ça rend les choses très difficiles », regrette Karl-Anthony Towns, selon qui les Lakers en ont rajouté sur certaines des fautes qu’on lui a sifflées.

Ainsi, « KAT », avec une cinquième faute concédée au début du quatrième quart-temps, s’est montré beaucoup moins agressif pour finir ce match de play-in sur le parquet des Lakers. « C’est compliqué de mettre mon équipe en mauvaise posture en faisant un mouvement agressif, s’ils ‘floppent’ et obtiennent le coup de sifflet. Et que je suis exclu », résume fatalement l’intérieur.

Avant d’être ralenti par les fautes, l’intérieur des Wolves était parti sur de grosses bases offensives : 24 points à 8/12 aux tirs, 11 rebonds et 5 passes pour 37 d’évaluation et +18 lorsqu’il était en jeu. De quoi compenser la très mauvaise soirée de son camarade, Anthony Edwards, terminée avec 9 points à 3/17 aux tirs.

« Il était sur un rythme impressionnant jusqu’à ce qu’ils (les arbitres) l’envoient sur le banc », peste Chris Finch, évoquant une fin de rencontre « compliquée. On a stagné. On a manqué de jus, on était usés, c’est certain. On a en quelque sorte arrêté les coupes au cercle, le ballon s’est arrêté, on l’a beaucoup gardé en main. »

Conséquence d’un Towns sorti de son match, toute l’attaque des Wolves s’est enrayée : pas le moindre panier marqué dans les six dernières minutes de jeu, puis seulement deux dans les cinq minutes supplémentaires… Une prolongation finalement remportée par les Lakers (108-102), qualifiés en playoffs.