Les Wolves de Rudy Gobert enchaînent les succès sans convaincre

Les Wolves sont à 9 victoires pour 8 défaites. Un bilan au-dessus des 50% dont ils peuvent se réjouir, étant donné leurs problèmes en début de campagne, et globalement leur niveau de jeu affiché depuis la reprise. Leur première mi-temps face à un Heat pourtant déplumé (Jimmy Butler, Tyler Herro, Duncan Robinson et Gabe Vincent n’étaient pas là…) fut ainsi très mauvaise.

"On n'a pas joué à fond, on n'avait pas d'énergie en première période et je ne sais pas pourquoi", regrettait leur coach, Chris Finch. "On ne peut pas se laisser dominer par notre maladresse. On ne doit pas s'inquiéter de notre attaque, mais surtout de notre intensité, de notre défense."

Grâce à Anthony Edwards et le duo McLaughlin/McDaniels, les Wolves vont finalement reprendre le contrôle après la pause pour s’imposer. Et ne retenir que le résultat…

"En ce moment, on prend les victoires", confirme l’entraîneur. "On essaie de trouver des solutions, donc on prend toutes les victoires possibles. Ce n'est pas le moment de faire la fine bouche."

Avec quatre succès consécutifs, les Wolves remontent au classement à l’Ouest, même si tout le monde a bien conscience que l’édifice est extrêmement fragile.

"On est encore en recherche de solutions. On prend les matches les uns après les autres, donc on n'est pas sur une série de victoires", estime carrément Anthony Edwards. "On est censé gagner des matches, donc on ne doit pas s'exciter après avoir remporté quelques parties. On est payé pour ça. On va garder la tête froide et travailler."