Les Wolves attendent un Anthony Edwards agressif

Complètement dominés lors du Game 1, les Wolves vont devoir réagir lors de la deuxième rencontre. Pour leur coach, Chris Finch, son équipe a joué contre-nature pour le début de ce premier tour face aux leaders de la conférence Ouest.

« Nous avons pris beaucoup de tirs que nous n'avions pas vraiment travaillés" regrette le coach des Wolves à propos du Game 1. "Notamment en essayant de les faire sortir. C'est peut-être un peu dû à la nervosité, au fait de rentrer dans le match et de voir le ballon rentrer pour se calmer. Je ne pense pas que nous ayons très bien géré leurs changements en défense. C'est une autre raison. D'une manière générale, cela a été un problème par moments. Nous avons besoin de plus de mouvement."

Le coach a ainsi expliqué qu’il aimerait voir un Anthony Edwards plus agressif.

"J'aimerais voir davantage de 1-contre-2 ou de 1-contre-3, simplement pour aller au coeur de la défense. Il est vraiment bon pour y aller, et sortir pour aller en transition. Ce qui aiderait nos gars, c'est le rebond. Il prend des rebonds à un niveau élevé. Il faut les prendre et y aller maintenant !"

L’arrière/ailier a découvert les propos du technicien via la presse, mais il est prêt à exécuter le plan de Chris Finch. Il ne faut pas lui répéter deux fois de foncer dans le tas…

"Je suis content d'entendre ça, et je ne savais pas qu'il avait dit ça. On a passé de bons moments hier. On est passé à autre chose" a-t-il ainsi conclu.