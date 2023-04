Les Wizards se séparent de leur président

Alors que la franchise a encore raté les playoffs et qu'elle s'apprête à vivre une nouvelle intersaison mouvementée avec les possibles prolongations de contrat de Kristaps Porzingis et de Kyle Kuzma, le propriétaire des Wizards a décidé de changer de bras droit. A la fois président et GM, Tommy Sheppard prend la porte, et c'est un tournant dans l'histoire de Washington puisqu'il est salarié de l'équipe depuis vingt ans, et il a gravi tous les échelons jusqu'à devenir GM en 2019, puis s'ajouter la casquette de président en 2021.

Deux ans après, et après deux saisons sans playoffs, il est viré et on est impatient de connaître son ou ses deux successeurs pour les deux postes car le chantier est conséquent. Si le coach Wes Unseld Jr devrait rester en place, on peut s'attendre à des décisions fortes pour relancer une équipe qui vient de terminer 12e de la conférence Est deux années de suite.

Outre le cas Kuzma, il faudra gérer la question Bradley Beal. A l'instar de Damian Lillard du côté des Blazers, l'arrière All-Star a toujours fait preuve d'une grande fidélité envers sa franchise de toujours, et il fait partie des joueurs les mieux payés de la NBA. Mais comme Portland avec Lillard justement, est-ce que les Wizards doivent encore s'appuyer sur lui, ou profiter de l'été pour le transférer ? Ce sera au prochain président de décider.