Les Wiggins en soutien d'Andrew Wiggins

Cela va faire près d’un mois qu’on n’a pas vu Andrew Wiggins sur les terrains NBA. L’ailier de Golden State est en effet loin de l’équipe pour des problèmes familiaux. De quoi s’agit-il ? Rien n’a fuité mais c’est visiblement assez grave, d’après la réaction de Steve Kerr…

"La seule chose qui compte, c'est de permettre à Andrew de prendre le temps dont il a besoin pour gérer ce qu'il traverse" a ainsi expliqué le coach de Golden State. "C'est tout, et c'est ce que nous faisons. Rien d'autre ne compte. Le reste, c'est du basket, des matches, mais il gère quelque chose de personnel et qui est important pour lui, et on lui donne le temps pour le faire. C'est aussi simple que ça."

Jordan Poole était lui aussi assez ému au moment d’évoquer cette situation, sur laquelle les Warriors restent extrêmement discrets.

"C'est comme un frère, et je lui parle régulièrement depuis trois semaines. On lui donne de la force et tout le soutien dont il a besoin, et lorsqu'il sera prêt à reprendre et lorsqu'il sera prêt à nous rejoindre, on le fera aussi. Je trouve que la franchise et les staff font un boulot incroyable pour lui permettre de passer du temps avec sa famille, et on continuera de le faire du mieux possible jusqu'à son retour. Il sait qu'on est tous derrière lui, et il peut prendre tout le temps dont il a besoin, et on lui souhaite tous le meilleur."