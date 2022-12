Les Warriors voient les progrès de James Wiseman

En début de saison, insatisfaits de ses performances, les Warriors avaient envoyé James Wiseman en G-League. L'intérieur a pu faire ses armes et avoir du temps de jeu sans pression. Depuis quelques matches, il est de retour dans le groupe des champions en titre, sans être plus impressionnant que lors des premières semaines de compétition.

Néanmoins, à Brooklyn, alors que les Warriors prenaient une gifle, Wiseman s'est illustré en marquant 30 points à 12/14 au shoot en 28 minutes. Une bonne nouvelle pour Steve Kerr, qui en cherche en ce moment.

« On regarde le développement de James et on l’a vu grandir, on a vu ses progrès en défense avec Santa Cruz », raconte le coach des champions en titre. « On estime qu’il fait des progrès. C’est une bonne chose pour lui d’avoir des minutes et de pouvoir gagner en confiance. Avec 30 points, on sait parfaitement qu’il est capable de marquer. C’est une étape de plus dans son parcours. »

Depuis son retour de G-League, Wiseman tourne à 8.6 points et 3.2 rebonds en 13 minutes. Ses qualités offensives ont toujours été connues, mais a-t-il vraiment progressé en défense ? « Je trouve qu’on a vu des preuves par périodes durant le road trip », répond et juge Steve Kerr. « Ses minutes en défense contre Philadelphie ont été très bonnes. Je sais qu’il n’a joué que sept ou huit minutes, mais il fait un bon boulot sur pick-and-roll, ce qu’on attend d’un intérieur. C’est ce que Draymond Green fait si bien, de défendre sur l’extérieur qui a le ballon, de lui mettre la pression. James a réussi à être en bonne position, à faire les bonnes couvertures défensives. Il fait des progrès, c’est sûr. »