Les Warriors suspendus aux résultats des examens de Stephen Curry

On peut parler de soirée cauchemar pour les Warriors. En back-to-back, les joueurs de Steve Kerr s'inclinent à Indiana. Les voilà à nouveau dans le négatif avec 14 victoires pour 15 défaites. Surtout, ils ont perdu leur leader Stephen Curry !

Le MVP des dernières Finals s'est blessé à l'épaule en aidant sur une pénétration de Jalen Smith. Avec la main sur le ballon au moment où l'intérieur des Pacers s'élevait pour shooter, l'épaule de Stephen Curry en a pris un coup, et il a immédiatement grimacé. "J'ai pu discuter rapidement avec Steph mais nous n'avons pas pu rentrer dans les détails" a commenté Steve Kerr après la rencontre. "Steph est toujours quelqu'un qui voit le positif dans la vie, donc il n'était pas abattu."

Brillant avant sa blessure

Avec 38 points à 11/19 aux tirs en 30 minutes, Curry était dans un très grand soir. "Il était juste incroyable", poursuit son coach. "Il nous a mis sur ses épaules quand il était sur le terrain. Il a été à l'initiative de tellement de choses en attaque, en allant sur la ligne, en servant ses coéquipiers. Il était brillant."

Ce jeudi, Curry va passer une IRM pour connaître la gravité de sa blessure. Quel que soit le verdict, l'objectif sera d'éviter une opération qui pourrait être synonyme de fin de saison. Mais clairement, les Warriors vont devoir à jouer sans lui pendant quelque temps. "C'était déjà compliqué et si Steph est absent ça n'en sera que plus dur", reconnaît Steve Kerr. "Mais il faut persévérer. Continuer de jouer et de se battre. C'est une longue saison. Ce qui me rend confiant, c'est que lorsque nous sommes en bonne santé, nous avons le sentiment de pouvoir battre tout le monde."