Les Warriors s'imposent à Portland et touchent au but

Les Golden State Warriors ne sont plus qu'à une victoire d'une cinquième participation consécutive aux Finales NBA. Les Californiens se sont imposés (110-99) sur le parquet des Portland Trail Blazers, samedi, et mènent désormais 3 à 0 face à la franchise de l'Oregon. Sans pitié, ni Kevin Durant, toujours convalescent, Stephen Curry (36 points) et Draymond Green, en triple-double (20 points, 13 rebonds et 12 passes) ont éclaboussé la rencontre de leur talent pour permettre aux doubles champions en titre de se rapprocher de leur objectif. Dans le camp adverse, les 32 points cumulés des deux artificiers maison Damian Lillard et CJ McCollum ont été insuffisants pour Portland, qui menait pourtant de 11 points à la pause. Dans la nuit de lundi à mardi, les hommes de Steve Kerr peuvent boucler la série et d'ores et déjà se qualifier en attendant de voir qui des Milwaukee Bucks ou des Toronto Raptors atteindra le même stade dans la Conférence Est.