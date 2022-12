Les Warriors s'enfoncent au classement

On parle beaucoup de la situation compliquée des Lakers, ou même des Bulls, mais celle des Warriors n'est guère plus reluisante. Ce mardi matin, les champions NBA pointent à la 11e position de la conférence Ouest avec un bilan négatif : 15 victoires pour 17 défaites. Les joueurs de Steve Kerr ont quatre défaites de plus que le 6e, Sacramento, dernier qualifié virtuel pour les playoffs. Le plus inquiétant, c'est que Stephen Curry va manquer plusieurs semaines, et que sans lui, l'équipe a pris l'eau cette nuit à New York.

Face à la meilleure équipe du moment (8 victoires de suite !), les Warriors ont explosé, avec une très lourde défaite : - 38 ! "J'ai trouvé qu'on n'avait pas été assez physique en première mi-temps" analyse Steve Kerr. "La conséquence, c'est qu'ils ont récupéré les ballons qui traînent, les rebonds, les rebonds offensifs... Ils ont eu beaucoup de 3-points ouverts. Globalement, ils avaient le champ libre pour shooter, ils nous ont dominés au rebond, ils ont fait attention au ballon, et ils ont tout fait mieux."

Jordan Poole et Klay Thompson en font trop

Comme le souligne le coach des Warriors, c'est sous les panneaux que la domination des Knicks a été la plus flagrante. Kevon Looney et Draymond Green ont manqué de bras pour les épauler. Les écrans retards n'étaient pas là, et la digue a lâché. "Beaucoup de leurs rebonds ont donné des points sur des secondes chances. Ils ont pris beaucoup de rebonds offensifs, et c'est l'une des meilleures équipes dans ce domaine" poursuit Kevon Looney. "On s'y attendait et il fallait leur tenir tête physiquement d'entrée. Je ne pense pas que nous ayons fait du bon boulot dans ce domaine. Quand on laisse des gars trouver leur rythme d'entrée, c'est difficile de fermer le robinet."

Pour ne rien arranger, les deux leaders offensifs, Jordan Poole et Klay Thompson, ont perdu neuf ballons à eux deux. C'est quasiment autant que tous leurs coéquipiers réunis. "Je trouve que les deux ont un peu perdu le contrôle en première mi-temps, en essayant d'en faire trop. Ils savaient qu'ils allait devoir assumer une charge de travail plus importante" conclut Kerr. "J'en avait un peu parlé l'autre soir : le plus est l'ennemi du bien pour eux parce qu'ils attirent tellement l'attention. S'ils peuvent jouer sans ballon, d'autres choses vont s'ouvrir. Il y a eu quelques possessions où j'ai trouvé qu'ils avaient forcé et ils ont perdu le ballon. Mais on peut pas en vouloir car il y a de l'effort."