Les Warriors privilégient le repos et la santé de leurs stars

Depuis 2019, le public de la Nouvelle Orléans n'a plus vu jouer Stephen Curry, et a priori, ce ne sera pas encore pour cette saison ! Alors que les Warriors sont venus deux fois en trois semaines en Louisiane, par deux fois, Steve Kerr avait décidé de mettre ses stars au repos : Stephen Curry donc, mais aussi Klay Thompson, Andrew Wiggins et Draymond Green. Comme le 4 novembre dernier, les Warriors avaient joué la veille, et le coach de Golden State ne voulait prendre aucun risque dans ce "back-to-back". Quitte à rentrer à la maison avec une défaite de... 45 points !!!

"Le calendrier n'a pas été tendre avec nous ou avec la ville de la Nouvelle Orléans, car nous avons eu des back-to-back au milieu d'un calendrier vraiment brutal" s'est justifié Kerr. "Nous avons des gars qui sont fatigués et plus âgés, qui jouent depuis plus de 10 ans, avec des playoffs... Nous pensons qu'il est impératif, et nos préparateurs physiques aussi, de prévenir toute blessure. Nous ne pouvons tout simplement pas prendre ce risque. Je suis désolé pour les fans ici, mais comme je l'ai dit, malheureusement, le calendrier a été établi comme ça et c'est dommage."

"On ne maîtrise pas le calendrier"

On le sait, la NBA voit d'un mauvais oeil toutes ses mises au repos, et dans la prochaine convention collective, il pourrait y avoir une grille de sanctions plus importante contre les équipes qui multiplient les mises au repos de leurs stars. Surtout dans des rencontres à l'extérieur. Kerr a en bien conscience.

"On a conscience d'avoir des responsabilités dans ce championnat, vu notre statut, et on essaie d'offrir le meilleur spectacle possible chaque soir, mais cela inclut aussi de préserver la santé de nos gars sur le long terme" poursuit-il. "On ne maîtrise pas le calendrier, et je me sens affreusement désolé pour les fans, mais notre responsabilité première est de faire en sorte que nos joueurs puissent jouer toute l'année."