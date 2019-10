Les Warriors passent la première

Golden State, qui avait perdu ses deux premiers matches, a profité de son déplacement à New Orleans pour lancer sa saison (134-123), la nuit dernière en NBA. Face à des Pelicans privés de Zion Williamson, les Warriors ont pu compter sur Stephen Curry (26 points, 11 passes), D’Angelo Russell (24 points, 7 rebonds, 8 passes) et Draymond Green, auteur d’un triple double (16 points, 17 rebonds, 10 passes), pour faire la différence. A noter également le bel apport de Damion Lee (23 points, 11 rebonds) en sortie de banc. En face, les efforts de Brandon Ingram (27 points, 10 rebonds, 6 passes) n’ont pas suffi et NOLA, bon dernier de la conférence Ouest, enchaîne déjà une quatrième défaite de rang.