Les Warriors ont encore gagné à l'extérieur en playoffs

Pendant toute la saison régulière, les Warriors ont été catastrophiques à l'extérieur. Rarement, voire jamais, un champion en titre n'avait éprouvé autant de difficultés à gagner loin de ses bases. Les deux premiers matches de la série à Sacramento avaient certes rassuré, mais avaient été perdus néanmoins.

Pour ce Game 5 important puisque les deux équipes étaient à égalité (2-2), Stephen Curry et ses coéquipiers ont retrouvé des sensations. Et ils ont gagné. « On y croyait, on savait que nous pouvions gagner un match comme celui-ci », glisse le meneur de jeu. « Même si après la déception de la saison régulière, après les deux premiers matches de la série, nous n’avions pas grand chose à montrer pour prouver notre espoir. Même si nous avons accompli énormément de choses ces dernières années, ce match était un rappel : à quel point c’est dur de gagner à l’extérieur. »

Les Warriors sont des habitués puisque sur les 28 dernières séries de playoffs qu'ils ont disputées, ils ont toujours gagné au moins un match à l'extérieur. C'est un record NBA. « C’est un sentiment avec lequel on est familiers, au regard de notre histoire », rappelle Klay Thompson. « Mais on ne s’en lasse jamais, pour autant. Quitter le terrain avec la victoire empochée, surtout en étant entouré de gars avec lesquels tu joues depuis une décennie, c’est rare. »

Curry parle même du « meilleur sentiment » possible, celui de gagner « un match un environnement hostile ». Draymond Green confirme en déclarant : « Continuer à gagner avec la même bande, il n’y a pas meilleur ressenti, après un match. »