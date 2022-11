Les Warriors n'ont toujours pas gagné un match en déplacement !

Il faut remonter à 2011 pour trouver trace d'un champion NBA aussi mauvais en déplacement. A l'époque, il s'agissait des Mavericks de Dirk Nowitzki, et comme les Warriors, ils avaient débuté la saison par sept victoires à l'extérieur. Pour la franchise de San Francisco, c'est une première depuis 1989, et pour la petite histoire, aucune équipe n'a gagné le titre après avoir débuté de la saison de la sorte. Aux Warriors de faire mentir les chiffres...

Cette nuit, les champions NBA 2022 se sont inclinés à Sacramento (122-115) et même s'il y a du mieux, le bilan comptable reste catastrophique. « On peut s’auto-persuader qu’on devrait être à 50% de victoires vu le déroulement des matches, mais nous sommes à 0v-7d », rappelle Curry. « Nous avons montré beaucoup plus d’envie ce soir, un peu plus de cohérence, en essayant de maintenir la dynamique tout au long de la soirée. Il faut juste trouver le moyen de tenir sur un match en entier, en sachant que l’autre équipe va se nourrir de son public et qu’elle jouera probablement mieux que prévu. Il faut répondre à cette intensité, surtout en défense. C’est très décevant d’être à 0-7 ».

Une marge d'erreur plus fine

Pour Green, le problème est mental. Les Warriors doivent se mettre en tête qu'il faut hausser son niveau de jeu en déplacement. Surtout qu'il n'y a plus vraiment de "petite équipe" avec une NBA plus homogène comme le prouvent les bons débuts de saison des Blazers, du Jazz et même des Kings. « On doit simplement prendre conscience que la marge d’erreur en déplacement est beaucoup plus fine si on souhaite gagner des matches. Il faut donc qu’on trouve la solution » explique Draymond Green.

Mais pour Kevon Looney, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, et il faut retenir qu'il y a du mieux. « Je pense qu’on va dans la bonne direction » tempère Kevon Looney. « J’ai le sentiment que ce match était bien meilleur que les autres en déplacement. On doit juste progresser collectivement, continuer de s’améliorer et je pense que les victoires viendront ».