Les Warriors enchaînent et gagnent à Dallas !

Comme on pouvait s'y attendre, les deux équipes ont fait parler leur attaque dans cette partie. Stephen Curry et Luka Doncic ont d'abord distribué, laissant les autres joueurs marquer. Justin Holiday et Jaden Hardy trouvent la cible à 3-pts et Dallas est devant à l'issue du premier quart-temps (33-30). Les débats sont toujours équilibrés en deuxième quart-temps et les deux formations sont très proches à la pause (63-65).

Puis, en troisième quart-temps, les champions en titre accélèrent avec un 10-0, dans lequel Draymond Green et Donte DiVincenzo ont frappé à 3-pts. Reggie Bullock répond avec deux tirs primés. Les Mavericks sont lancés et reviennent. Jordan Poole (16 unités) enchaîne les pénétrations et grâce à lui, les Warriors sont toujours devant à l'entame du dernier acte (93-96).

Discrets en début de rencontre, Stephen Curry (20 points) et Luka Doncic enfilent le costume de patron pour ces dernières minutes. Les deux All-Stars marquent de loin, avec Poole qui est l'arbitre de leur duel, avec un shoot à mi-distance et une passe décisive. Golden State fait le break. Il ne dure pas puisque Jaden Hardy est encore une fois précis à 3-pts et égalise. Le duo Green – DiVincenzo s'illustre à nouveau, avant un panier de Curry pour donner l'avantage aux Warriors. Doncic (30 points, 17 passes) est maladroit dans cette fin de rencontre et les Mavericks s'inclinent 125-127.

Fait rarissime, après cette partie, Mark Cuban a porté réclamation pour une erreur d'arbitrage en troisième quart-temps... En attendant, ce deuxième succès d'affilée à l'extérieur pour les Warriors est précieux pour leur confiance et pour le classement. Golden State est sixième de la conférence Ouest et Dallas, désormais en grand danger de sortir du Top 10, n'est plus que neuvième.