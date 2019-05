Les Warriors doublent la mise

Deux jours un premier succès décroché dans le sillage d’un Stephen Curry métamorphosé après la pause, les Warriors ont remis ça face aux Blazers, s’imposant 104-101 après avoir pourtant accusé 15 points de débours à la mi-temps. De quoi leur permettre de mener 2-0 dans ces Finales de la Conférence ouest.

Et une fois encore, Stephen Curry a été le premier bourreau des Rockets, terminant meilleur marqueur de la rencontre avec 37 points à 11 sur 22. Dans son sillage, Klay Thompson a inscrit 24 points et Draymond Green compilé 16 points, 10 rebonds et 7 passes.

Côté Blazers, Damian Lillard et CJ McCollum ont encore fait preuve d’une certaine maladresse, le premier rendant 23 points à 6 sur 16 et 10 passes et le second inscrivant 22 points à 9 sur 23.

Le match 3 se déroulera samedi à Portland.