Les Warriors doivent patienter avec Stephen Curry et Gary Payton II

Pas de Stephen Curry au All-Star Game le week-end prochain. Et pas de Stephen Curry non plus pour le match des Warriors qui suivra cette pause dans le calendrier. Touché au genou, le meneur des Warriors confirme lui-même qu’il sera absent le 23 février, pour la rencontre sur le parquet des Lakers. Il pourrait manquer quelques matchs supplémentaires suivants.

« Les ligaments peuvent guérir selon des délais différents. Il y a une fenêtre pour chaque point de contrôle. J’espère revenir après le ‘All-Star Break’. Et ensuite, en fonction de comment les choses se passent, on pourra s’arrêter sur une date spécifique de retour », formule le champion en titre, absent depuis le début du mois.

Malgré ce passage à l’infirmerie, son équipe est toujours dans la course aux playoffs, avec un bilan actuel tout juste positif de 29 victoires pour 28 défaites. « Il s’agit d’essayer de trouver un moyen de gagner le prochain match, affirme le leader de l’équipe. Cela peut paraître barbant, mais c’est tout ce sur quoi on peut vraiment se concentrer. Les gars se battent tous les soirs en essayant de créer une dynamique, de prendre un peu de distance au classement, de trouver plus d’identité de ce qu’on est collectivement. »

Outre Curry, les Warriors attendent également le retour de l’ancien de la maison Gary Payton II, dont l’état de santé a failli faire capoter le transfert à quatre équipes entre les Warriors, les Pistons, les Hawks et les Blazers. L’arrière est touché aux abdominaux, et pour jouer, il doit prendre des anti-inflammatoires, ce que les Blazers n’auraient pas précisé aux Californiens au moment du transfert. « On avait pris en compte le fait qu’il avait été titulaire la veille contre nous. Je ne pensais pas qu’il serait absent si longtemps », regrette déjà Bob Myers, le GM de la franchise, dont la nouvelle recrue sera réévaluée dans un mois.