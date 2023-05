Les Warriors arrachent un Game 6 à Los Angeles !

Au bord du précipice pour ce Game 5, les Warriors devaient rester vivants dans cette série. Ils ont donc entamé cette rencontre avec envie et intensité. Surtout Draymond Green (20 points) qui était dans tous les bons coups, en attaque comme en défense. Les champions en titre commencent la partie avec un 17-5 en cinq minutes ! Quand les remplaçants des Warriors entrent, Anthony Davis en profite pour ramener les siens dans le match (32-28).

LeBron James (25 unités) et Dennis Schroder font même passer Los Angeles devant en deuxième quart-temps. Steve Kerr doit alors relancer ses titulaires, qui remettent les pendules à l'heure. Les Warriors passent un 16-5 pour conclure et Stephen Curry inscrit un panier au buzzer pour terminer cette première période (70-59).

Les Lakers commencent mal la seconde mi-temps avec des ballons perdus exploités par les troupes de Steve Kerr. L'écart monte presque à vingt points. La défense de Los Angeles retrouve alors du mordant, l'adresse à 3-pts des Warriors chute et James et sa bande reviennent petit à petit (93-82). Mais Anthony Davis (23 points) est touché au visage et doit sortir.

De plus, Curry (27 points) se régale en un-contre-un face à Austin Reaves. Il inscrit sept points de suite et les Lakers doivent finalement céder 121-106. Golden State est toujours en vie mais Los Angeles, qui mène désormais 3-2, a encore une chance de se qualifier lors du Game 6 à domicile.