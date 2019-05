Les Warriors achèvent les Blazers

Golden State s’est qualifié, lundi, pour ses cinquième finales NBA consécutives. Fort de leurs trois premières victoires face aux Blazers, les Warriors ont terminé le travail à Portland, l’emportant cette fois en prolongation 119-117 pour finalement s’imposer 4 victoires à 0 contre Damian Lillard et sa bande.

Et comme lors du match 3, Stephen Curry et Draymond Green ont encore sorti le grand jeu, les deux compères réussissant l’exploit de tous les deux terminer en triple-double avec 37 points à 11 sur 25 aux tirs, 13 rebonds et 11 passes pour le meneur all-star et 18 points à 7 sur 13, 14 rebonds et 11 passes pour son coéquipier.

En face, tandis que Damian Lillard et CJ McCollum inscrivaient respectivement 28 points à 11 sur 24 et 26 points à 10 sur 22, Meyers Leonard se mêlait pourtant à la noce avec 30 points, 12 rebonds et un incroyable 12 sur 16 aux tirs mais ses efforts n’allaient pas suffire et Portland en était quitte pour terminer sa saison sur un sweep.