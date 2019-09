Les vraies tailles des joueurs NBA enfin connues

La taille annoncée des joueurs NBA se révèle parfois sujette à caution, puisque les mesures pouvaient être effectuées… chaussures aux pieds. Et la ligue a décidé de sévir.

D’après Marc Stein du New York Times, les franchises seront désormais contraintes de communiquer, durant la première semaine du camp d’entraînement, les tailles exactes, sans chaussures, de leurs joueurs, mais aussi leur âge précis.

Kevin Durant, par exemple, a souvent été mesuré sous la toise à 2,06m, alors qu’il est en réalité plus proche des 2,11m. "Moi, quand je parle aux femmes, je mesure 2,13m. Dans le milieu du basket, je fais 2,06m", s’amusait-il ainsi en 2016, rapporte le Wall Street Journal. 2,11m, c’était la taille annoncée de Kevin Garnett, qui se serait aussi enlevé quelques centimètres afin d’être considéré comme un ailier fort, et non pas comme un pivot.

Les joueurs plus petits, comme J.J. Barea (listé à 1,80m), avaient eux plus tendance à se voir rajouter quelques centimètres. "Je me souviens avoir rigolé quand on avait annoncé que je mesurais 1,80m, parce que je savais, comme 20 000 autres personnes dans la salle, que c’était un mensonge", confiait ainsi le meneur des Mavericks.

Concernant l’âge, on avait découvert en décembre dernier que Buddy Hield, l’arrière des Kings, n’était en réalité pas né en 1993, comme annoncé un peu partout et notamment sur le site de la NBA, mais en 1992. Autant de données qui devraient donc désormais être exactes, à partir de cette saison 2019-2020.

