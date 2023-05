Les Suns serrent les dents en attendant Chris Paul

Blessé lors du Game 2 de la série face aux Nuggets, Chris Paul devrait manquer au moins les deux prochains matchs de la demi-finale de conférence Ouest. Même si son club l’annonce en « day-to-day » pour garder Denver sur ses gardes…

« Seul le temps nous dira », a glissé Devin Booker sur le retour de Chris Paul. « On est désormais à l’heure de préparer le match. On ne peut pas remplacer Chris comme ça au regard de ce qu’il apporte à l’équipe. Il sera toujours là, et se comportera en leader, en étant vocal. Mais pour ce qui est de ce qu’il fait sur le terrain, on va juste devoir trouver d’autres moyens d’être efficaces et s’assurer que tout le monde est impliqué. Il faudra juste essayer de faire quelques-uns des trucs que Chris fait ».

De son côté, Monty Williams se veut optimiste. Mais également fataliste. La blessure est là, et seul le travail et la rééducation permettront à Chris Paul de retrouver les parquets.

« Je lui ai pas mal parlé mardi. Il est frustré, c’est clair. Tu t’entraînes toute ta carrière pour ce genre de moments. Mais il est aussi optimiste par rapport à nos gars, au fait qu’on peut bien jouer sans lui et à la tendance qu’on suit. C’est ce qui est le plus dur avec cette blessure. Avant qu’il ne se blesse, on pouvait voir que l’attaque commençait à prendre le pas sur les défenses. Et là, il se retrouve avec une blessure qu’il ne peut contrôler ».