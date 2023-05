Les Suns se séparent de Monty Williams

Après Houston, Detroit, Toronto ou encore Milwaukee, c'est au tour de Phoenix de se séparer de son entraîneur !

Alors qu'il avait permis de redresser la franchise, avec une belle place de finaliste en 2021, Monty Williams est démis de ses fonctions au lendemain de l'élimination face aux Nuggets. C'est une demi-surprise puisque Williams est l'un des meilleurs coaches actuels, et c'est un proche de Chris Paul et de Kevin Durant.

Mais le nouveau propriétaire, Mat Ishbia, est un homme pressé, et après avoir fait venir Kevin Durant en février, quitte à faire exploser l'effectif, il veut aussi marquer de son empreinte la partie technique avec l'arrivée d'un nouveau coach. C'est aussi une manière, pour lui, de tourner la page de l'époque Sarver, l'ancien propriétaire, et de sanctionner les deux cinglantes éliminations. En 2022, face aux Mavericks, puis en 2023, face aux Nuggets, les Suns ont quitté la scène sur des défaites humiliantes.

Vu son CV et sa cote, Williams ne devrait pas manquer d'offres, et il se murmure déjà que les Bucks seraient prêts à en faire leur priorité. Ils viennent de se séparer de Mike Budenholzer, champion NBA en 2021 face à... Monty Williams. Et peut-être même que les Suns opteront pour Budenholzer pour prendre la suite. Ce qui serait assez ironique.