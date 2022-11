Les Suns perdent Cameron Johnson jusqu'à nouvel ordre

Numéro 1 de la conférence Ouest, sur sa lancée de la saison passée, les Suns subissent un gros coup d'arrêt puisqu'ils devront se passer de Cameron Johnson pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Titulaire cette année, le jeune ailier s'est blessé tout seul face à Portland, vendredi soir, et le verdict est tombé : déchirure d'un ménisque du genou droit, synonyme d'opération.

C'est une grosse perte pour Phoenix car Cameron Johnson (13.0 points, 3.4 rebonds et 1.1 interception de moyenne cette saison) apporte polyvalence et volume de jeu sur le poste 4, où il a succédé à Jae Crowder. Une transition qui s'est faite dans le confusion puisque Crowder est à l'écart du groupe, dans l'attente de son transfert. Aujourd'hui, Phoenix se retrouve privé des deux.

Quant à la durée de l'indisponibilité, elle dépend de l'option choisie par les chirurgiens. La première option consiste à découper la partie déchirée, et ça permet un retour plus rapide mais entraîne plus de complications à long terme, notamment de l'arthrose. La seconde option consiste à suturer la partie déchirée, et ça prend beaucoup plus de temps, en fonction de la cicatrisation.

Crowder à l'écart et Johnson blessé, le coach Monty Williams devrait se tourner vers Dario Saric, de retour à la compétition après une saison blanche en raison d'une grave blessure au genou. Le Croate a un profil complémentaire de Deandre Ayton, l'élément central de la raquette des Suns.