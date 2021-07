Les Suns ont répondu aux Bucks avec leur adresse et leur collectif

Les Suns touchent presque au but. Déjà vainqueurs du premier match des Finales NBA face aux Bucks ce mardi, les joueurs de Monty Williams ont su remettre ça sur leur parquet (118-108) pour faire le break lors du match 2 ce jeudi. Et si les joueurs de la franchise de l’Arizona y sont parvenus, c’est en grande partie grâce à une prestation collective de tout premier ordre. Alors que Milwaukee a pu compter sur un Giannis Antetokounmpo des grands soirs (42 points, 12 rebonds) en attaque et une défense plus efficace en début de match pour limiter l’influence de Deandre Ayton (10 points, 11 rebonds), le « Greek Freak » n’a pas reçu l’aide nécessaire venant de son équipe, et notamment de Jrue Holiday (17 points, 6 rebonds, 8 passes) et Khris Middleton (11 points, 6 rebonds, 8 passes).

Il faut dire que ces derniers ont été mis à contribution dès l’entame de match dans le jeu défensif, ce qui a permis aux Bucks de démarrer très fort la rencontre avec jusqu’à neuf points d’avance au cœur du premier quart-temps. Mais la donne a très rapidement changé, avec l’aide d’une équipe des Suns tout simplement brillante au tir, surtout à longue distance.

Suns take Game 2!



More to do, more to come. See you in Milwaukee.



𝐋𝐎𝐂𝐊𝐄𝐃 𝐈𝐍. #RallyTheValley pic.twitter.com/TNmjr2I7Zz

— Phoenix Suns (@Suns) July 9, 2021

Les Suns n’ont pas eu froid aux yeux



C’est simple, les joueurs de Milwaukee ont terminé la rencontre avec une adresse à 50% sur les tirs à trois points (20/40). Un ratio qui est même monté à quasiment 60% pour un Devin Booker en mode MVP (31 points, 12/25 aux tirs dont 7/12 à trois points). Et, contrairement à Giannis Antetokounmpo, « DBook » n’a pas été seul pour mettre en grande difficulté une défense des Bucks qui s’est étiolée. Mikal Bridges (27 points, 7 rebonds), Chris Paul (23 points, 8 passes), Jae Crowder (11 points, 10 rebonds) et Deandre Ayton, notamment dans le quatrième quart-temps, se sont joints au mouvement dans une équipe privée pour un bon moment de Dario Saric dans sa rotation et avec un effectif limité à une dizaine de membres, si on compte Frank Kaminsky et Abdel Nader qui n’ont passé qu’une cinquantaine de secondes sur le parquet lors de cette rencontre.

Il faut aussi noter que les Suns ont encore une fois dû faire face à une blessure avec Torrey Craig qui a dû quitter prématurément le parquet. Si Milwaukee s’est battu jusqu’au bout, la réaction a été très nettement insuffisante pour espérer redresser la barre et croire à un invraisemblable retournement de situation.

Booker : « On voulait garder la main sur le match »



A l’issue de cette deuxième victoire en deux matchs à domicile (118-108), Monty Williams a tenu à mettre en exergue la performance de Devin Booker, assurant que son joueur « veut prouver à tout le monde qu’il est l’un des meilleurs joueurs de la NBA » par les victoires plus que par les lignes statistiques quand Chris Paul justifie sa présence dans l’effectif de Phoenix par celle d’« un super coéquipier ». « On menait de dix points, mais on savait qu’ils allaient tout donner pour revenir. On voulait absolument garder la main sur le match, a confié l’intéressé. On a bien défendu, et quelques tirs sont rentrés. »

Quelques ? C’est un euphémisme pour une équipe qui a réussi quasiment la moitié de ses tirs et n’a manqué que deux lancers francs en 48 minutes de jeu. Toutefois, en fin de match, Monty Williams n’a pas hésité à sortir son chef de file, ce que ce dernier a parfaitement compris. « C’était pour me préserver, a admis Devin Booker. J’avais le sentiment qu’on était dans une bonne situation. J’ai confiance en chacun de nous. » Mais, après avoir joué à domicile, c’est l’heure d’aller dans le Wisconsin pour les matchs 3 et 4, que les Suns vont aborder avec un maximum de confiance.

