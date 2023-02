Les Suns attendent Kevin Durant avec beaucoup d'impatience

Ce n’est pas tous les jours qu’un MVP change de franchise. Alors, forcément, même si les Suns ont dû dire au revoir à Mikal Bridges, Cam Johnson, Jae Crowder et cinq « premier tour » de Draft, l’arrivée de Kevin Durant (et TJ Warren) suscite l’enthousiasme.

“C'est plus qu'un renfort", explique Monty Williams, le coach de Phoenix. "C'est un sursaut, un choc. Non seulement parce que c'est un grand joueur, mais aussi pour son amour pour le jeu. Les gars vont voir quelque chose qu'ils n'ont peut-être jamais vu auparavant par son approche et son amour du basket. S'il pouvait jouer au basket 24 heures sur 24, sept jours sur sept, il le ferait et on est comme ça. S'il pouvait shooter tous les jours, c'est ce qu'il ferait et on est comme ça. Être en mesure d'avoir quelqu'un comme ça à l'entraînement, d'ultra talentueux, et l'un des meilleurs de l'histoire, ça ne va pas seulement nous améliorer, car ça va aussi nous remonter le moral et nous donner un petit coup de fouet."

Pour Chris Paul aussi, la simple présence de Kevin Durant dans une équipe change tout.

"C'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire", assure le meneur. "Pour comprendre comment il aborde le basket, il y a son surnom : Easy Money. C'est juste sa façon d'aimer le basket, et je pense que c'est ce qui nous a rapprochés, Book et moi, parce qu'il adore le basket. Et KD adore aussi le basket. Donc je suis très enthousiaste sur la construction de cette équipe."