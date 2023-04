Les stars des Suns font le boulot et égalisent face aux Clippers

Les Clippers allaient-ils à nouveau s'imposer à Phoenix ? Pendant une bonne partie de la première période, ce scénario ne semblait pas improbable, loin de là. En début de rencontre, Kevin Durant (25 points) est gêné par la défense de Los Angeles, donc il est maladroit et perd trois ballons, les Clippers frappent à 3-pts et le premier quart-temps est dominé par ces derniers (24-29).

L'énergie et les points de Russell Westbrook (28 points) permettent même aux Clippers de compter 13 points d'avance. Les nombreux paniers à mi-distance de Deandre Ayton face à un Mason Plumlee trop distant font du bien, mais c'est le réveil de Devin Booker (38 unités) qui va vraiment relancer les Suns avant la pause (59 partout).

En troisième quart-temps, on voit que Los Angeles a perdu la main et n'arrive pas à la reprendre. Les Suns passent un 6-0 en deux minutes. Quelques instants après, Kevin Durant offre dix points d'avance aux siens. Kawhi Leonard (31 points) ne renonce pas pour autant et avec quelques paniers de Terance Mann et Bones Hyland en plus, les Californiens reviennent à seulement cinq unités à l'entame du dernier acte (92-87).

Après Booker et Durant, c'est Chris Paul qui porte désormais les troupes de Monty Williams. Avec ses shoots à mi-distance, le meneur de jeu donne de l'air aux Suns. L'écart est fait, il est définitif (123-109) et Phoenix égalise dans cette série (1-1) avant de s'envoler vers Los Angeles pour le Game 3.