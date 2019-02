Les Spurs touchent le fond

Le All-star break n’aura guère été salutaire pour les Spurs. Les Texans espéraient sans doute profiter de la coupure pour recouvrer leurs esprits après une série noire de quatre défaites de rang tout juste interrompue par un succès in extremis à Memphis, mais après avoir concédé un revers méritoire à Toronto (120-117) pour sa reprise, San Antonio a touché le fond à New York, s’inclinant 130-118 chez des Knicks qui restaient pourtant sur 18 défaites de rang au Madison Square Garden.

DeMar DeRozan a eu beau terminer meilleur marqueur de la rencontre avec 32 points à 12 sur 22 aux tirs, il en aurait fallu bien plus pour passer outre la passivité des Texans en défense. Une passivité qui a notamment permis aux Knicks de terminer avec pas moins de 51% de réussite aux tirs, Damyean Dotson s’en donnant à cœur joie avec 27 points à 9 sur 17 au compteur et Kevin Knox et Dennis Smith Jr n’étant pas en reste avec 19 points-10 rebonds pour le premier et 19 points-13 passes pour le second.

Tout en prenant soin de donner du crédit à la performance des New Yorkais, Gregg Popovich n’a d’ailleurs pas manqué de pointer du doigt la prestation de ses troupes. "On a été pathétiques en défense", a notamment regretté l’entraîneur texan après avoir vu ses Spurs compter jusqu'à 23 points de débours (90-67) au cœur du troisième quart. Et Gregg Popovich pouvait l’avoir d’autant plus mauvaise que la situation de San Antonio devient pour le moins précaire au classement de la Conférence ouest. Pour l’heure septième avec 33 victoires pour 28 défaites, la franchise texane ne compte plus qu’un «match» d’avance sur Sacramento (31-28), première équipe recalée.