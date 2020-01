Les Spurs se sont vengés

.@DeMar_DeRozan messed around and almost dropped a triple-double earlier today: 20 PTS | 9 REB | 9 AST



Il fallait stopper l’hémorragie. Après deux revers consécutifs, dont un, assez humiliant, face aux Hawks deux jours auparavant alors qu’ils avaient compté jusqu’à 14 points d’avance dans le dernier quart (120-111), les Spurs ont renoué avec le succès dimanche. Une victoire 107-102 contre le Heat, quatre jours après s’être inclinés de peu en Floride (106-100). "On vient de laisser un match nous filer entre les doigts. Donc on savait à quel point on devait tout donner et ne rien lâcher", appréciait ensuite DeMar DeRozan, qui a frôlé le triple-double pour ces retrouvailles (20 points, 9 rebonds et 9 passes).Bam Adebayo (21 points, 16 rebonds et 6 passes), meilleur marqueur du match à égalité avec LaMarcus Aldridge, et ses partenaires ont pourtant eu l’occasion d’égaliser dans la dernière minute, alors qu’ils comptaient 3 points de retard. Mais ni Jimmy Butler, ni Duncan Robinson n’ont réussi à ramener leur équipe à hauteur, et les Texans ont pu remporter leur 18eme succès de la saison (pour 23 défaites). Les joueurs de Miami, vainqueurs deux jours plus tôt à Oklahoma City (108-115), n’étaient toutefois pas trop déçus après cette fin de série."On aurait, bien sûr, aimé gagner ces deux matchs à l’extérieur, mais on a gagné le premier. Et dans chacun de ces matchs, on a montré qu’on avait du cran, commentait ainsi Goran Dragic. On a montré qu’on pouvait jouer et qu’on devait continuer à se battre. Tôt ou tard, les choses vont tourner en notre faveur." Ce qui a déjà tourné, c’est le bilan à l’extérieur du Heat, désormais en négatif (11 victoires et 12 défaites), alors que la franchise floridienne présente le meilleur bilan de la NBA à domicile (18-1). Un double visage que les Spurs ont bien eu le temps d'analyser cette semaine.