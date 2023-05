Après une troisième élimination de suite en demi-finale de conférence, cette année contre Boston, les Sixers ont décidé de se séparer de Doc Rivers. Ils doivent donc trouver un nouvel entraîneur mais ils précisent que rien ne presse. « On va prendre notre temps pour le coach », annonce le président de la franchise Daryl Morey. « On ne pense pas que ça va bouger rapidement. Il faut faire attention avec le mot processus, mais là c’est vraiment ça. »

L'ancien dirigeant de Houston dresse même le portrait-robot du futur titulaire du poste. « Nous cherchons quelqu'un qui apporte du leadership et de la responsabilisation, qui est bon tactiquement, qui sait avoir de bonnes relations avec ses joueurs stars et qui est bon pour recruter des joueurs stars. Un coach pour lequel les joueurs veulent jouer, quelqu'un qui construira une grande franchise. »

Même si la franchise va donc prendre son temps, les recherches commencent déjà et, la semaine prochaine, les Sixers vont rencontrer Nick Nurse. Ce dernier a été lui aussi viré, par les Raptors en avril, après une saison décevante et une élimination en « play-in ». Avec son titre remporté en 2019, l'ancien de Toronto est un des entraîneurs les plus courtisés de la ligue.