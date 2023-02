Les Sixers veulent miser sur leurs superstars pour gagner le titre

Les Sixers n'ont pas bougé lors de la date limite des transferts. Avec le duo Joel Embiid – James Harden, ils réalisent une bonne saison et suivent le rythme élevé des Celtics et des Bucks dans la conférence Est. Comme les Suns et les Clippers, ou encore les Lakers récemment, la franchise de Philadelphie juge qu'avec deux superstars, les chances d'aller loin sont plus grandes.

« Pour gagner en NBA, vous avez besoin de plusieurs joueurs de tout premier plan », explique Daryl Morey, le président des Sixers. « L’histoire de la NBA est quasiment sans équivoque à ce sujet, à l’exception peut-être d’une ou deux équipes. Comme vous avez plusieurs équipes avec plusieurs superstars, certaines d’entre elles ne vont pas gagner, mais cela ne signifie pas pour autant que c’était une mauvaise stratégie de les réunir... »

Pour l'instant, ça n'a pas fonctionné ni à Houston, où Morey était dirigeant, ni à Philadelphie puisque Joel Embiid et sa bande n'ont toujours pas dépassé la demi-finale de conférence. La franchise attend ça depuis 2001 et la belle aventure d'Allen Iverson.

« On se concentre sur le titre et on ne se préoccupe pas vraiment de chaque tour », assure le président. « Je suis plutôt confiant sur le fait que si on avait atteint la finale de conférence, tout le monde pointerait du doigt le fait qu’on n’a pas joué de Finals… On a du pain sur la planche, mais on est focalisé sur une seule chose. »