Les Sixers se renforcent avec Montrezl Harrell

Meilleur sixième homme de la NBA en 2020 aux Clippers, sous la coupe de Doc Rivers, Montrezl Harrell va retrouver son ancien entraîneur. ESPN révèle que l'ancien pivot des Rockets, des Wizards et des Hornets s'est engagé pour deux ans avec les Sixers. C'est un contrat de type 1+1, et le joueur aura la possibilité dans un an de rester une saison de plus, ou d'être "free agent".

Si Harrell vient seulement de trouver preneur malgré son CV, c'est parce qu'il attendait l'issue de son procès. Il y a une semaine, l'ancien intérieur des Hornets devait ainsi répondre d’une accusation de trafic de drogue de moins de cinq livres de marijuana auprès du comté de Madison, et il était passible d’un à cinq ans de prison, ainsi que d’une amende allant de 1 000 à 10 000 dollars. Finalement, il s’en est sorti avec une simple inculpation pour possession de marijuana, et s’il se fait oublier des autorités pendant 12 mois, cette ligne sera effacée de son casier judiciaire.

Il a déjà joué avec James Harden

Sur le plan basket, Harrell est l'un des meilleurs intérieurs remplaçants de la NBA. Très agressif en attaque, il va beaucoup apporter aux Sixers. En revanche, il n'a jamais brillé en défense, et on se souvient qu'aux Lakers, il avait été provisoirement envoyé au bout du banc pour son manque d'entrain en défense.

A Philadelphie, il va retrouver Doc Rivers, mais aussi James Harden et le président Daryl Morey qu'il a croisés aux Rockets.