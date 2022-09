Les Rockets vont retirer le maillot d’Elvin Hayes

Le 18 novembre prochain, les Rockets recevront les Pacers, et cette rencontre sera tout particulière puisque la franchise de Houston a décidé de retirer le numéro 44 d’Elvin Hayes, l’un des meilleurs pivots de l’histoire de la NBA. Ce sera au lendemain de ses 77 ans, et l’intéressé a été plus que surpris d’apprendre la nouvelle.

« Je suis vraiment très heureux », a réagi Hayes dans le Houston Chronicle, dont le maillot a déjà été retiré du côté de Washington. « Je n’en avais vraiment, mais vraiment aucune idée. Je suis allé aux matchs. J’aime vraiment aller aux matchs et rencontrer les Rockets et les joueurs, travailler avec la direction. C’était vraiment un honneur quand on m’a appelé. J’étais vraiment sous le choc. J’ai terminé ma carrière ici et c’est chez moi. Lorsque les Rockets ont déménagé de San Diego, j’étais très enthousiaste à l’idée de revenir et de jouer ici. »

Une légende de la ville de Houston

Avant Moses Malone et bien sûr Hakeem Olajuwon, Elvin Hayes était le premier joueur vedette des Rockets. C’était à la fin des années 60, à la naissance de la franchise du côté de San Diego. Monstre physique et forte tête, Hayes s’impose dès son arrivée en NBA et après les batailles Russell-Chamberlain, le public a droit aux batailles entre les jeunes Hayes et un certain Kareem Abdul-Jabbar.

Alors que les Rockets déménagent à Houston en 1971, chez lui, Hayes est transféré à Washington qui s’appellent les Bullets à l’époque. Là-bas, il devient une superstar avec un titre NBA, douze sélections au All-Star Game, des trophées de meilleur marqueur et rebondeur de la NBA… En fin de carrière, il revient à Houston pour boucler la boucle, et il prend sa retraite avec de superbes moyennes : 21 points et 12.5 rebonds de moyenne.